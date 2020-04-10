Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Продюсер Харви Вайнштейн, осуждённый на 23 года по обвинениям в сексуальном насилии, вылечился от коронавирусной инфекции.

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Об этом сообщил телеканалу Fox News его представитель Джуда Энгелмайер. «Его выпустили из медицинского изолятора», — заявил он. При этом за состоянием Вайнштейна продолжают наблюдать. 23 марта стало известно, что Вайнштейн заражён COVID-19.