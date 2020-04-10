Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса
Продюсер Харви Вайнштейн, осуждённый на 23 года по обвинениям в сексуальном насилии, вылечился от коронавирусной инфекции.
- globallookpress.com
Об этом сообщил телеканалу Fox News его представитель Джуда Энгелмайер.
«Его выпустили из медицинского изолятора», — заявил он.
При этом за состоянием Вайнштейна продолжают наблюдать.
23 марта стало известно, что Вайнштейн заражён COVID-19.
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