Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

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Продюсер Харви Вайнштейн, осуждённый на 23 года по обвинениям в сексуальном насилии, вылечился от коронавирусной инфекции.
Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса
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Об этом сообщил телеканалу Fox News его представитель Джуда Энгелмайер.

«Его выпустили из медицинского изолятора», — заявил он.

При этом за состоянием Вайнштейна продолжают наблюдать.

23 марта стало известно, что Вайнштейн заражён COVID-19

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