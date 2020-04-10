В Мексике от коронавируса впервые скончались две беременные женщины
- Reuters
«Сегодня зафиксированы первые два случая гибели беременных женщин», — цитирует замминистра здравоохранения Уго Лопеса-Гателя РИ Новости.
По его словам, одна из женщин умерла после родов через кесарево сечение, её ребёнок не пострадал.
В Минздраве Мексики отметили, что беременные женщины входят в группу повышенного риска осложнений в ходе заболевания COVID-19.
В Мексике выявили 3441 случай заболевания коронавирусом, 194 человека скончались.
В марте академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Марк Курцер оценил опасность коронавирусной инфекции COVID-19 для беременных.