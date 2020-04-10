В Еврогруппе уточнили детали согласованного плана поддержки экономики

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Программа ЕС по поддержке экономики в условиях пандемии коронавирусной инфекции предусматривает выделение средств на сохранение занятости, помощь бизнесу и кредитование стран еврозоны. Об этом заявил председатель Еврогруппы Мариу Сентену.
В Еврогруппе уточнили детали согласованного плана поддержки экономики
  • Reuters

«План ЕС по поддержке экономики составит €540 млрд. Он будет запущен в течение двух недель, когда мы нырнём в рецессию», — цитирует его ТАСС на онлайн-пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы.

Программа включает выделение €100 млрд на поддержку занятости, €200 млрд — представителям бизнеса и ещё €240 млрд — на защиту от дефолтов стран, участвующих в Европейском механизме стабильности (ESM).

«Мы договорились создать поддержку на фоне кризиса пандемии размером 2% ВВП стран, это близко к €240 млрд», — приводит слова Сентену РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд на фоне пандемии коронавируса.

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