Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд

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Еврогруппа — совет министров финансов зоны евро — согласовала план поддержки экономики Евросоюза в условиях пандемии коронавирусной инфекции объёмом €500 млрд, сообщил официальный представитель главы Еврогруппы Мариу Сентену.
Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд
  • Reuters

«Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на €500 млрд согласован», — цитирует его ТАСС.

При этом глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр назвал итоги совещания «отличной новостью».

Ранее канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого опубликовала доклад, в котором говорится, что аналитики прогнозируют один из крупнейших макроэкономических кризисов в мировой экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

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