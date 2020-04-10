Еврогруппа согласовала план поддержки экономики ЕС на €500 млрд

Еврогруппа — совет министров финансов зоны евро — согласовала план поддержки экономики Евросоюза в условиях пандемии коронавирусной инфекции объёмом €500 млрд, сообщил официальный представитель главы Еврогруппы Мариу Сентену.

«Видеоконференция Еврогруппы завершилась под аплодисменты министров. План поддержки европейской экономики на €500 млрд согласован», — цитирует его ТАСС.

При этом глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр назвал итоги совещания «отличной новостью».

Ранее канцелярия премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого опубликовала доклад, в котором говорится, что аналитики прогнозируют один из крупнейших макроэкономических кризисов в мировой экономике из-за коронавирусной инфекции COVID-19.