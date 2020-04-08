Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его сын заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом Вучич написал на своей странице в Instagram.

«Когда всё это началось, мой Данило сказал, что сдаваться — не вариант. Мой первый ребёнок заражён коронавирусом, клиническая картина такова, что его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят», — написал Вучич.

Ранее сообщалось, что российские военные врачи начали приём пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сербии.