Сын президента Сербии заразился коронавирусом
- globallookpress.com
Об этом Вучич написал на своей странице в Instagram.
«Когда всё это началось, мой Данило сказал, что сдаваться — не вариант. Мой первый ребёнок заражён коронавирусом, клиническая картина такова, что его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят», — написал Вучич.
Ранее сообщалось, что российские военные врачи начали приём пациентов с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сербии.