Число случаев коронавируса в США превысило 400 тысяч
- Reuters
Как сообщает CNN со ссылкой на статистику учреждения, в стране зарегистрировано 401 166 случаев заболевания. Уточняется, что 12 912 человек скончались.
Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в некоторых регионах Соединённых Штатов наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.
7 апреля президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.