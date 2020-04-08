Число случаев коронавируса в США превысило 400 тысяч

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах превысило 400 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Как сообщает CNN со ссылкой на статистику учреждения, в стране зарегистрировано 401 166 случаев заболевания. Уточняется, что 12 912 человек скончались.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в некоторых регионах Соединённых Штатов наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

7 апреля президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.