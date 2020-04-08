Число случаев коронавируса в США превысило 400 тысяч

Короткая ссылка
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Соединённых Штатах превысило 400 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Число случаев коронавируса в США превысило 400 тысяч
  • Reuters

Как сообщает CNN со ссылкой на статистику учреждения, в стране зарегистрировано 401 166 случаев заболевания. Уточняется, что 12 912 человек скончались.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что в некоторых регионах Соединённых Штатов наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.

7 апреля президент США Дональд Трамп подверг критике работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить