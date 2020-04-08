Китай возобновляет грузовое сообщение с Россией через три пункта

Китай с 8 апреля возобновляет грузовое сообщение с Россией через три пункта пропуска. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Харбине.

«По информации китайских властей, с 8 апреля будет возобновлено грузовое сообщение через следующие пункты пропуска на российско-китайской границе: Пограничный — Суйфэньхэ; Полтавка — Дуннин; Турий Рог — Мишань», — говорится в сообщении на странице российской дипмиссии во «ВКонтакте».

Также в генконсульстве сообщили, что с 9 апреля будет временно приостановлено пассажирское сообщение через пункт пропуска Маньчжурия — Забайкальск, при этом грузовое сообщение через этот пункт сохранится в прежнем режиме.

В марте генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков заявил, что объёмы грузоперевозок между Россией и Китаем возрастают, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.