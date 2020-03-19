Генконсул заявил о росте объёма грузоперевозок между Россией и КНР
- Reuters
«По нашим оценкам, в настоящее время объёмы грузоперевозок между нашими странами постепенно возрастают», — сказал он.
По его словам, ежедневно на границе двух стран через наземные пункты пропуска проходят более 300 грузовиков и 30—35 поездов.
Он рассказал, что из России в Китай в основном везут древесину, сою, уголь, руду и удобрения.
Ощепков добавил, что взаимная торговля сдерживается ограничительными мерами, принятыми Россией и Китаем из-за коронавируса. Дипломат считает, что после отмены ограничений двухсторонний товарооборот быстро восстановится до прежнего уровня.
Ранее сообщалось, что товарооборот России и КНР вырос на 5,6% за январь и февраль