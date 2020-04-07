Эксперт прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Учредитель РОО «Бессмертный полк — Дагестан» Шамиль Хадулаев заявил, что инициаторов сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге нужно наказать санкциями не только со стороны России, но и стран, входивших в антигитлеровскую коалицию.

Об этом сообщает ФАН.

«Те люди, которые озвучили такое предложение, должны быть под любыми санкциями не только от имени России, а также стран коалиции, которые победили в этой войне, они также должны сказать своё слово», — сказал Хадулаев на пресс-конференции медиагруппы «Патриот».

Со своей стороны, сопредседатель международной экспертной группы «Бессмертного полка Победы» Татьяна Беспалова выразила мнение, что осквернена память не только о Коневе, но и обо всех погибших во Второй мировой войне.

«Я думаю, что ставить вопрос о возврате памятника пока рано в силу того, что позиция России заключается в том, чтобы отстаивать политическую значимость этого памятника в самой Праге. Есть такое понятие — места памяти. Неслучайно именно в этом месте поставлен памятник Коневу», — отметила она.

В 2019 году сообщалось, что вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.