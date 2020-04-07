Среди военных группировки России в Сирии нет заражённых коронавирусом

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Среди военнослужащих и гражданского персонала Вооружённых сил России в Сирии не зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил командующий группировкой российских сил генерал-полковник Евгений Устинов.
Среди военных группировки России в Сирии нет заражённых коронавирусом
  • РИА Новости

«Обстановка в зоне ответственности группировки войск Вооружённых сил России в Сирийской Арабской Республике стабильная. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди военнослужащих и гражданского персонала не выявлено», — цитирует его в ходе селекторного совещания ТАСС.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в САР составляет 16 человек.

В Университетском госпитале в сирийском Алеппо открыли специальное отделение для больных коронавирусом.

С 31 марта до 16 апреля в Сирии действует запрет на передвижение между провинциями в связи с распространением COVID-19.

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