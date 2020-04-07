Среди военных группировки России в Сирии нет заражённых коронавирусом
- РИА Новости
«Обстановка в зоне ответственности группировки войск Вооружённых сил России в Сирийской Арабской Республике стабильная. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди военнослужащих и гражданского персонала не выявлено», — цитирует его в ходе селекторного совещания ТАСС.
Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в САР составляет 16 человек.
В Университетском госпитале в сирийском Алеппо открыли специальное отделение для больных коронавирусом.
С 31 марта до 16 апреля в Сирии действует запрет на передвижение между провинциями в связи с распространением COVID-19.