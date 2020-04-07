Церемония схождения Благодатного огня пройдёт без паломников

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Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме пройдёт в Великую Субботу, 18 апреля без паломников и при ограниченном числе участников из-за мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в МИД Израиля.
Церемония схождения Благодатного огня пройдёт без паломников
  • Reuters

Церемония будет транслироваться в прямом эфире.

«После церемонии огонь будет доставлен представителями духовенства от храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима, где он будет передан представителям посольств, которые отвезут его в аэропорт Бен-Гурион и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям», — цитирует главу департамента по делам диаспоры и мировых религий МИД Израиля Акива Тора ТАСС.

Он уточнил, что иностранные делегации не смогут выходить из своих самолётов из-за условий карантина.

Ранее глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих готовиться к тому, что в этом году празднование Пасхи может ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения по телевидению без посещения храма.

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