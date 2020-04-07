Самолёт из Токио с россиянами приземлился во Владивостоке
- РИА Новости
«Борт сел в 16:08 (09:08 мск), самолёт привёз россиян. Сейчас идёт высадка пассажиров», — приводит РИА Новости сообщение представителя аэропорта.
Ранее сообщалось, что S7 получила разрешения на выполнение трёх вывозных чартерных рейсов в Россию из Таиланда и Японии.
Речь идёт о рейсах из Токио во Владивосток, а также из Бангкока в Новосибирск и Иркутск.
В понедельник, 6 апреля, Россия возобновила вывоз граждан, находящихся за границей.
Первыми двумя рейсами стали Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород.