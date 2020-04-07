Трамп провёл переговоры с Байденом на тему коронавируса

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Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Трамп провёл переговоры с Байденом на тему коронавируса
  • Reuters

«Несколько минут назад мы говорили с бывшим вице-президентом Байденом, говорили в основном об этом (о коронавирусной инфекции. — RT)… У нас была замечательная тёплая беседа», — приводит The Hill его слова на пресс-конференции.

Трамп уточнил, что Байден выразил свою точку зрения относительно пандемии COVID-19.

«У нас была очень дружеская беседа», — добавил американский лидер.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посвящённых борьбе с коронавирусной инфекцией.

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