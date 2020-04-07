Трамп провёл переговоры с Байденом на тему коронавируса

Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, в ходе которых стороны обменялись мнениями по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Несколько минут назад мы говорили с бывшим вице-президентом Байденом, говорили в основном об этом (о коронавирусной инфекции. — RT)… У нас была замечательная тёплая беседа», — приводит The Hill его слова на пресс-конференции.

President Trump: "I also spoke just a few minutes with former V.P. Biden, who called. We had a really wonderful warm conversation... We talked about pretty much this. This is what we talked about. This is what everyone's talking about. This is what they want to talk about." pic.twitter.com/gUEh9qH6Z4 — The Hill (@thehill) April 6, 2020

Трамп уточнил, что Байден выразил свою точку зрения относительно пандемии COVID-19.

«У нас была очень дружеская беседа», — добавил американский лидер.

Ранее сообщалось о телефонных переговорах Трампа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, посвящённых борьбе с коронавирусной инфекцией.