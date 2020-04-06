В США число скончавшихся заражённых коронавирусом превысило 10 тысяч
- Reuters
Согласно последним данным университета на 6 апреля, в стране зафиксировано 10 335 смертей.
Всего зарегистрировано 347 003 заболевших, 18 953 из них выздоровели.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает, что в текущую и следующую недели многие граждане США умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
1 апреля Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень болезненными» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.