В США число скончавшихся заражённых коронавирусом превысило 10 тысяч

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В Соединённых Штатах скончались более 10 тыс. человек, заражённых коронавирусом, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
В США число скончавшихся заражённых коронавирусом превысило 10 тысяч
  • Reuters

Согласно последним данным университета на 6 апреля, в стране зафиксировано 10 335 смертей.

Всего зарегистрировано 347 003 заболевших, 18 953 из них выздоровели.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает, что в текущую и следующую недели многие граждане США умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

1 апреля Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень болезненными» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

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