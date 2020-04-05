Трамп ожидает роста числа жертв коронавируса в США в ближайшую неделю

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Американский лидер Дональд Трамп ожидает, что в текущую и следующую недели многие граждане США умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Возможно, эта и следующая недели будут самыми сложными. Будет большое число смертей», — заявил президент США в ходе брифинга в Белом доме.

Трамп отметил, что это следует из «очевидных прогнозов в наибольших очагах».

Ранее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в США достигло 297 575, при этом 113 704 из них — в штате Нью-Йорк.

1 апреля Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень болезненными» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

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