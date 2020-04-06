Число инфицированных коронавирусом в Израиле превысило 8,6 тысяч

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Число пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция COVID-19» в Израиле за последние сутки выросло почти на 600 человек и достигло 8611.
Число инфицированных коронавирусом в Израиле превысило 8,6 тысяч
  • © Reuters

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные израильского Минздрава.

Отмечается, что из-за вируса к настоящему моменту в стране скончался 51 человек.

Ранее СМИ сообщали, что глава Минздрава Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом.

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