СМИ: Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом

У главы Министерства здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его супруги диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом информирует газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя министерства.

По его словам, министр и его супруга помещены на карантин. Лицман будет продолжать исполнять обязанности главы Минздрава, находясь дома.

Всего в Израиле зафиксировано 6092 случая заражения коронавирусом, из-за болезни скончались 26 человек.

Ранее тестирование на коронавирус не выявило заражения у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его ближайшего окружения.