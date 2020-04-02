СМИ: Глава Минздрава Израиля заразился коронавирусом
Об этом информирует газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя министерства.
По его словам, министр и его супруга помещены на карантин. Лицман будет продолжать исполнять обязанности главы Минздрава, находясь дома.
Всего в Израиле зафиксировано 6092 случая заражения коронавирусом, из-за болезни скончались 26 человек.
Ранее тестирование на коронавирус не выявило заражения у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его ближайшего окружения.