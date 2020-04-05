В Паттайе скончался заражённый коронавирусом россиянин

Гражданин России, который лечился в больнице курортного таиландского города Паттайя, скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщил в воскресенье, 5 апреля, заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

48-летний мужчина, который прожил в Таиланде долгое время с семьёй, поступил в больнцу с симптомами ОРВИ.

«В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. 5 апреля врачи констатировали его смерть», — сказал дипломат ТАСС.

Супруга мужчины находится в той же больнице на карантине.

Ранее стало известно, что семеро россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, находятся в клиниках города Паттайя.

25 марта стало известно, что Таиланд запретил въезд всех иностранных граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.