Семеро россиян с коронавирусом находятся в больницах Паттайи

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Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что семеро россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, находятся в клиниках города Паттайя.
Семеро россиян с коронавирусом находятся в больницах Паттайи
  • © Amphol Thongmueangluang/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«На сегодня уже семеро россиян госпитализированы в инфекционные отделения больниц Паттайи с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», — приводит РИА Новости слова Пронина.

В конце марта посольство России сообщало о троих заразившихся коронавирусом россиянах, находящихся в больницах Паттайи.

25 марта стало известно, что Таиланд запретил въезд всех иностранных граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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