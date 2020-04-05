Семеро россиян с коронавирусом находятся в больницах Паттайи

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что семеро россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, находятся в клиниках города Паттайя.

«На сегодня уже семеро россиян госпитализированы в инфекционные отделения больниц Паттайи с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», — приводит РИА Новости слова Пронина.

В конце марта посольство России сообщало о троих заразившихся коронавирусом россиянах, находящихся в больницах Паттайи.

25 марта стало известно, что Таиланд запретил въезд всех иностранных граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.