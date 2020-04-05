Семеро россиян с коронавирусом находятся в больницах Паттайи
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«На сегодня уже семеро россиян госпитализированы в инфекционные отделения больниц Паттайи с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция», — приводит РИА Новости слова Пронина.
В конце марта посольство России сообщало о троих заразившихся коронавирусом россиянах, находящихся в больницах Паттайи.
25 марта стало известно, что Таиланд запретил въезд всех иностранных граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.