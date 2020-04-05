Число жертв COVID-19 в США превысило 8500

В США из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 8503 человека.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на последние данные Университета Джонса Хопкинса.

Вместе с этим количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в стране уже превысило 312 тыс.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ожидает, что в текущую и следующую недели многие граждане США умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

1 апреля Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень болезненными» в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.