За сутки в Нидерландах выявили более 1,2 тысячи случаев коронавируса

В Нидерландах за сутки выявили 1224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Отмечается, что за этот же срок от вируса скончались 115 человек, всего жертвами COVID-19 в стране стали 1766 пациентов.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 17 851.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о более чем 1 млн заражённых коронавирусом в мире.