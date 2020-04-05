За сутки в Нидерландах выявили более 1,2 тысячи случаев коронавируса

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В Нидерландах за сутки выявили 1224 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
За сутки в Нидерландах выявили более 1,2 тысячи случаев коронавируса
  • © Ddp Images/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Отмечается, что за этот же срок от вируса скончались 115 человек, всего жертвами COVID-19 в стране стали 1766 пациентов.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 17 851.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о более чем 1 млн заражённых коронавирусом в мире.

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