За сутки в Нидерландах выявили более 1,2 тысячи случаев коронавируса
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Об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.
Отмечается, что за этот же срок от вируса скончались 115 человек, всего жертвами COVID-19 в стране стали 1766 пациентов.
Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 17 851.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили о более чем 1 млн заражённых коронавирусом в мире.