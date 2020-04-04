В Сербии определили порядок работы специалистов из России

Российские специалисты вместе с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты в Сербии для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В ходе совещания российские военные специалисты совместно с сербскими коллегами определили порядок работы, населённые пункты и объекты, где будут задействованы российские медики и подразделения РХБ защиты», — цитирует ведомство РИА Новости.

Две бригады медиков останутся работать в Белграде, где сложилась наиболее сложная ситуация.

Ещё пять бригад будут направлены в Ниш, Кикингду, Валево и Чуприю.

26 марта Сербия попросила Россию оказать помощь в борьбе с COVID-19. 3 апреля в российском Минобороны сообщили о создании авиационной группировки для доставки помощи Сербии.

Утром 4 апреля 11-й самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.