Трамп заявил, что всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что всеобщие выборы в Соединённых Штатах, в том числе президентские, состоятся 3 ноября.
Трамп заявил, что всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября
  • Reuters

«Всеобщие выборы пройдут 3 ноября», — приводит РИА Новости ответ Трампа на вопрос о том, делают ли что-то американские власти для того, чтобы гарантировать проведение выборов по плану, даже если в это время случится вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США число зафиксированных случаев заражения COVID-19 достигло 273 880.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией

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