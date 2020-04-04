CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 270 тысяч
В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 273 880 .
- Reuters
Об этом информирует CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Число скончавшихся от последсвий заражения достигло 7077.
Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния число подтверждённых случаев достигло 10 710.
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