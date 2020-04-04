CNN: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 270 тысяч

В Соединённых Штатах число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 273 880 .

Об этом информирует CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Число скончавшихся от последсвий заражения достигло 7077.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния число подтверждённых случаев достигло 10 710.