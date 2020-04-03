Боррель поддержал призыв Гутерреша к отмене санкций в период пандемии
- Reuters
«Санкции не должны быть препятствием для срочной доставки необходимых медицинских средств для борьбы с коронавирусом», — приводит его слова по итогам видеоконференции глав МИД ЕС ТАСС.
Боррель сообщил, что в настоящее время готовится текст коммюнике, в котором будет поддержана инициатива Генсека ООН.
Тем не менее, по его словам, пока неясно, одобрят ли его страны — члены Евросоюза.
Ранее Гутерреш призвал лидеров G20 отменить санкции, которые мешают на фоне пандемии коронавируса доставлять продовольствие и медицинскую помощь.