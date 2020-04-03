Власти Польши перенесли визит в Смоленск и Катынь

Правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу канцелярии правительства страны Михала Дворчика.

«Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля», — сказал он.

Уточняется, что поехать в Россию собирался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с правительственной делегацией и представителями парламента страны.

Ранее сообщалось, что польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля.