Власти Польши перенесли визит в Смоленск и Катынь

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Правительство Польши решило перенести на более поздний срок визит в Смоленск и Катынь.
Власти Польши перенесли визит в Смоленск и Катынь
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу канцелярии правительства страны Михала Дворчика.

«Сегодня ночью было принято решение перенести дату визита, который должен был состояться 10 апреля», — сказал он.

Уточняется, что поехать в Россию собирался премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с правительственной делегацией и представителями парламента страны.

Ранее сообщалось, что польские власти попросили Министерство иностранных дел России помочь в организации визита официальной делегации Польши в Смоленск и Катынь 10 апреля. 

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