Второй тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат

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Второй тест президента США Дональд Трампа на коронавирус показал отрицательный результат. Об этом сообщили в Белом доме.
Второй тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
  • Reuters

«Этим утром (2 апреля. — RT) президент снова проверился на COVID-19, используя новые оперативные возможности медицинского пункта. Он здоров и без симптомов. Забор образцов занял одну минуту, результаты были готовы через 15 минут», — приводит РИА Новости текст письма врача Трампа Шона Конли, которое распространила пресс-служба Белого дома.

Ранее сообщалось, что первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат

15 марта первый тест Трампа на наличие у него коронавирусной инфекции COVID-19 оказался отрицательным.

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