У одного из журналистов пула Белого дома подозревают коронавирус

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У одного из журналистов пула Белого дома заподозрили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в Ассоциации журналистов американской администрации.

Как проинформировали журналистов, этот человек был в Белом доме 9, 11, 16 и 18 марта.

«Мы призываем всех журналистов, которые были в Белом доме в указанный период, пересмотреть рекомендации по охране здоровья, проконсультироваться со своими медицинскими специалистами и предпринять соответствующие следующие шаги», — приводит заявление ассоциации РИА Новости.

Ранее стало известно, что вице-президент США Майк Пенс пройдёт тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19, после того как у сотрудника его аппарата обнаружили заражение.

22 марта анализы Пенса и его жены дали отрицательный результат.

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