Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 1 млн
- АГН «Москва»
По данным учреждения, в мире насчитывается 1 002 159 случаев коронавируса.
Как уточняется, всего зафиксировано 51 485 летальных исходов, 208 949 человек выздоровели.
При этом Всемирная организация здравоохранения 2 апреля, в четверг, сообщает о 900 306 случаях заражения по всему миру.
Как стало известно ранее, в США, согласно данным Университета Хопкинса, число скончавшихся из-за COVID-19 возросло до 5116.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень болезненными» для США из-за ситуации с коронавирусом.