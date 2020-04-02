Число подтверждённых случаев коронавируса в мире превысило 1 млн

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всём мире превысило 1 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По данным учреждения, в мире насчитывается 1 002 159 случаев коронавируса.

Как уточняется, всего зафиксировано 51 485 летальных исходов, 208 949 человек выздоровели.

При этом Всемирная организация здравоохранения 2 апреля, в четверг, сообщает о 900 306 случаях заражения по всему миру.

Как стало известно ранее, в США, согласно данным Университета Хопкинса, число скончавшихся из-за COVID-19 возросло до 5116.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ближайшие две недели будут «очень болезненными» для США из-за ситуации с коронавирусом.