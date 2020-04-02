Проживающий в Китае россиянин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в городе Фошань
- Reuters
В беседе с порталом «Вслух.ру» он отметил, что прежде всего были введены ограничения на передвижение транспорта внутри провинций, городских округов и районов.
Следующей мерой, по его словам, стало ограничение посещений кондоминимумов.
«Все, кто не имел прописки в этом кондоминимуме — к примеру, домработники или няни, оставались и работали в течение карантина. Не допускались люди, которые не имели трудового договора, прописки, разрешения на вход, карточки для открытия магнитных замков», — уточнил Александр Платонов.
Он добавил, что в городе Фошань были приняты серьёзные санитарные меры, а также введён строгий контроль за передвижениями граждан на карантине.
Ранее житель китайской Ухани Тагир Измаилов рассказал о ситуации в городе, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщало «Реальное время», россиянин Адель Васильев, проживающий в Китае, оценил ситуацию с коронавирусом.