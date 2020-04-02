Проживающий в Китае россиянин рассказал о мерах борьбы с коронавирусом в городе Фошань

Россиянин Александр Платонов, проживающий в городе Фошань (провинция Гуандун), рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом в Китае.

В беседе с порталом «Вслух.ру» он отметил, что прежде всего были введены ограничения на передвижение транспорта внутри провинций, городских округов и районов.

Следующей мерой, по его словам, стало ограничение посещений кондоминимумов.

«Все, кто не имел прописки в этом кондоминимуме — к примеру, домработники или няни, оставались и работали в течение карантина. Не допускались люди, которые не имели трудового договора, прописки, разрешения на вход, карточки для открытия магнитных замков», — уточнил Александр Платонов.

Он добавил, что в городе Фошань были приняты серьёзные санитарные меры, а также введён строгий контроль за передвижениями граждан на карантине.

Ранее житель китайской Ухани Тагир Измаилов рассказал о ситуации в городе, где была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщало «Реальное время», россиянин Адель Васильев, проживающий в Китае, оценил ситуацию с коронавирусом.