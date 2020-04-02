Российские военные продезинфицировали три пансионата в Ломбардии

Короткая ссылка
Российские военные специалисты в Италии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 провели полную дезинфекцию ещё трёх пансионатов для пожилых людей в области Ломбардия.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населённых пунктах Брембато Сопра, Понта Сан Пьетро, Понтида», — цитирует РИА Новости сообщение.

По данным Минобороны, всего российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели полную санитарную обработку и дезинфекцию 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

Ранее российские и итальянские специалисты провели дезинфекцию в пансионатах в городах Клузоне, Чени и Вертола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить