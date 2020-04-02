Российские военные продезинфицировали три пансионата в Ломбардии
Об этом информирует Министерство обороны России.
«Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населённых пунктах Брембато Сопра, Понта Сан Пьетро, Понтида», — цитирует РИА Новости сообщение.
По данным Минобороны, всего российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели полную санитарную обработку и дезинфекцию 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.
Ранее российские и итальянские специалисты провели дезинфекцию в пансионатах в городах Клузоне, Чени и Вертола.