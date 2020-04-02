Российские военные продезинфицировали три пансионата в Ломбардии

Российские военные специалисты в Италии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 провели полную дезинфекцию ещё трёх пансионатов для пожилых людей в области Ломбардия.

Об этом информирует Министерство обороны России.

«Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в трёх пансионатах для пожилых людей в населённых пунктах Брембато Сопра, Понта Сан Пьетро, Понтида», — цитирует РИА Новости сообщение.

По данным Минобороны, всего российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели полную санитарную обработку и дезинфекцию 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

Ранее российские и итальянские специалисты провели дезинфекцию в пансионатах в городах Клузоне, Чени и Вертола.