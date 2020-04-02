Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запускает масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы не дать наркокартелям возможности воспользоваться ситуацией на фоне пандемии коронавируса. 

Об этом сообщил телеканал ABC.

«Сегодня Соединённые Штаты начинают расширенную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы защитить американский народ от смертельной заразы незаконных наркотиков», — объявил лидер США.

По его словам, нельзя дать наркокартелям возможности использовать пандемию для угрозы жизням жителей США. 

«В партнёрстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков», — заявил он. 

В связи с антинаркотической операцией будут дополнительно размещены корабли, самолёты и вертолёты.

В январе Мексика и США согласовали программу борьбы с оборотом наркотиков.

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