Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции
Об этом сообщил телеканал ABC.
«Сегодня Соединённые Штаты начинают расширенную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы защитить американский народ от смертельной заразы незаконных наркотиков», — объявил лидер США.
По его словам, нельзя дать наркокартелям возможности использовать пандемию для угрозы жизням жителей США.
«В партнёрстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков», — заявил он.
В связи с антинаркотической операцией будут дополнительно размещены корабли, самолёты и вертолёты.
Pres. Trump announces U.S. launch of “counter-narcotics operations in the western hemisphere to protect the American people from the deadly scourge of illegal narcotics.”— ABC News (@ABC) April 1, 2020
“We must not let the drug cartels exploit the pandemic to threaten American lives.” https://t.co/07pnEZYTdypic.twitter.com/x2j5B8QgKo
В январе Мексика и США согласовали программу борьбы с оборотом наркотиков.