Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон запускает масштабную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы не дать наркокартелям возможности воспользоваться ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщил телеканал ABC.

«Сегодня Соединённые Штаты начинают расширенную антинаркотическую операцию в Западном полушарии, чтобы защитить американский народ от смертельной заразы незаконных наркотиков», — объявил лидер США.

По его словам, нельзя дать наркокартелям возможности использовать пандемию для угрозы жизням жителей США.

«В партнёрстве с 22 странами Южное командование расширит операции по разведке, перехвату и изъятию поставок наркотиков», — заявил он.

В связи с антинаркотической операцией будут дополнительно размещены корабли, самолёты и вертолёты.

Pres. Trump announces U.S. launch of “counter-narcotics operations in the western hemisphere to protect the American people from the deadly scourge of illegal narcotics.”



“We must not let the drug cartels exploit the pandemic to threaten American lives.” https://t.co/07pnEZYTdypic.twitter.com/x2j5B8QgKo — ABC News (@ABC) April 1, 2020

В январе Мексика и США согласовали программу борьбы с оборотом наркотиков.