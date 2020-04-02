Поезд из Ухани привезёт в Европу медицинские маски
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Объединённую транспортно-логистическую компанию — Евразийский железнодорожный альянс».
Отмечается, что в составе контейнерного поезда пятьдесят контейнеров. Он покинул Ухань 28 марта.
1 апреля на станции Достык в Казахстане осуществили перегруз контейнеров на вагоны широкой колеи. Сейчас поезд следует по территории Казахстана, затем он направится транзитом по России и Белоруссии.
Как ожидается, он прибудет в Германию 12 апреля.
«Состав доставит из Китая в Европу 166,4 тонн противоэпидемических средств защиты, включая 19 контейнеров, полностью гружённых медицинскими масками», — заявили в компании.
Также поезд везёт автозапчасти, электронику, телекоммуникационную волоконную оптику и расходные материалы для ремонта железнодорожной инфраструктуры.
29 марта в провинции Хубэй возобновилось внутреннее пассажирское авиасообщение.