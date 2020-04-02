Поезд из Ухани привезёт в Европу медицинские маски

Первый поезд из китайского города Ухань провинции Хубэй после восстановления там железнодорожных перевозок привезёт в Европу 166 тонн противоэпидемических средств защиты, в том числе медицинские маски,

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на «Объединённую транспортно-логистическую компанию — Евразийский железнодорожный альянс».

Отмечается, что в составе контейнерного поезда пятьдесят контейнеров. Он покинул Ухань 28 марта.

1 апреля на станции Достык в Казахстане осуществили перегруз контейнеров на вагоны широкой колеи. Сейчас поезд следует по территории Казахстана, затем он направится транзитом по России и Белоруссии.

Как ожидается, он прибудет в Германию 12 апреля.

«Состав доставит из Китая в Европу 166,4 тонн противоэпидемических средств защиты, включая 19 контейнеров, полностью гружённых медицинскими масками», — заявили в компании.

Также поезд везёт автозапчасти, электронику, телекоммуникационную волоконную оптику и расходные материалы для ремонта железнодорожной инфраструктуры.

29 марта в провинции Хубэй возобновилось внутреннее пассажирское авиасообщение.