Рухани сообщил о снижении случаев заражения коронавирусом в Иране

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Иране снизилось во всех провинциях.

«Статистика по всем провинциям без исключения показывает нисходящий тренд», — приводит ТАСС слова Рухани.

По его словам, это говорит о том, что «путь, который выбрали... врачи, специалисты и население, оказался верным».

Минздрав Ирана сообщил о первых в стране случаях заражения коронавирусом 19 февраля. На данный момент инфицированы почти 48 тыс. человек, более трёх тысяч умерли.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против исламской республики на фоне распространения коронавируса COVID-19 являются «медицинским терроризмом».