Рухани сообщил о снижении случаев заражения коронавирусом в Иране

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Иране снизилось во всех провинциях.
Рухани сообщил о снижении случаев заражения коронавирусом в Иране
  • Reuters

«Статистика по всем провинциям без исключения показывает нисходящий тренд», — приводит ТАСС слова Рухани.

По его словам, это говорит о том, что «путь, который выбрали... врачи, специалисты и население, оказался верным».

Минздрав Ирана сообщил о первых в стране случаях заражения коронавирусом 19 февраля. На данный момент инфицированы почти 48 тыс. человек, более трёх тысяч умерли.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что санкции США против исламской республики на фоне распространения коронавируса COVID-19 являются «медицинским терроризмом»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить