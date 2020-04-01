Россиян вывезут из Перу 2 апреля
«Специальный вывозной рейс из Лимы в аэропорт «Шереметьево» состоится 2 апреля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства России в Перу.
Отмечается, что рейс бесплатный и дополнительная регистрация не требуется.
Выезд на посадку будет проводится централизованно на автобусах, организованных дипмиссией.
«Компетентными органами будет проведён соответствующий предполётный и послеполётный досмотр, включая санитарный контроль», — сообщили в посольстве.
Ранее в Росавиации сообщили, что с 31 марта прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.
При этом прилёт в аэропорты, расположенные в других регионах России, будет осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки.