Россиян вывезут из Перу 2 апреля

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Россиян, находящихся в Перу и подавших заявки на возвращение в Россию, вывезут 2 апреля.

«Специальный вывозной рейс из Лимы в аэропорт «Шереметьево» состоится 2 апреля», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства России в Перу.

Отмечается, что рейс бесплатный и дополнительная регистрация не требуется.

Выезд на посадку будет проводится централизованно на автобусах, организованных дипмиссией.

«Компетентными органами будет проведён соответствующий предполётный и послеполётный досмотр, включая санитарный контроль», — сообщили в посольстве.

Ранее в Росавиации сообщили, что с 31 марта прилёт граждан в Москву осуществляется только через аэропорт Шереметьево с общей численностью пассажиров не более 500 человек в сутки.

При этом прилёт в аэропорты, расположенные в других регионах России, будет осуществляться с общей численностью пассажиров не более 200 человек в сутки.

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