Посольство рассказало о россиянах с двух карантинных лайнеров в Италии

Посольство России в Италии сообщило о ситуации с российскими гражданами, которые оказались среди пассажиров карантинных лайнеров Costa Luminosa и Costa Victoria в Италии.

«Пассажиры круизного судна Costa Luminosa находятся на 14-дневном карантине до 7 апреля с. г. Они размещены в одной из римских гостиниц, обеспечиваются питанием и всем необходимым. Случаев заражения среди них не зафиксировано», — заявило диппредставительство.

При этом на борту лайнера Costa Victoria было зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией среди граждан других стран. Россияне с этого корабля остаются на борту в порту города Чивитавеккья, где также обеспечиваются всем необходимым.

Отмечается, что посольство находится в координации с итальянскими и российскими авиационными властями, занимается организацией специального вывозного авиарейса для отправки граждан на родину.

«К сожалению, в сложившейся ситуации этот процесс требует больше времени. Призываем всех к терпению и пониманию», — заявили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 85 россиян и девять украинцев оказались на карантине на круизном лайнере Costa Victoria у берегов Италии.