Князь Монако Альбер II выздоровел после заражения коронавирусом

Князь Монако Альбер II, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, полностью вылечился.

«Врачи, которые сопровождают Его Светлейшее Высочество князя Монако Альбера II с выявления у него COVID-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», — приводит РИА Новости заявление княжеского дворца.

Отмечается, что монарх скоро присоединится к своей семье и продолжит соблюдать изоляцию.

19 марта стало известно, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.