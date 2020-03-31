Князь Монако Альбер II выздоровел после заражения коронавирусом

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Князь Монако Альбер II, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, полностью вылечился.
Князь Монако Альбер II выздоровел после заражения коронавирусом
  • Reuters

«Врачи, которые сопровождают Его Светлейшее Высочество князя Монако Альбера II с выявления у него COVID-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо», — приводит РИА Новости заявление княжеского дворца.

Отмечается, что монарх скоро присоединится к своей семье и продолжит соблюдать изоляцию.

19 марта стало известно, что князь Монако Альбер II заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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