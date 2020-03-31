В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо из Франции

Французский скульптор Шеломо Селинжер — бывший узник девяти концлагерей, последним из которых был лагерь Терезиенштадт в Чехословакии, — прислал письмо в рамках проекта RT #ПочтаПобеды, в котором попросил помочь узнать имя спасшего его из концлагеря советского врача.

По словам автора письма, он родился в 1928 году в Польше. Шеломо было 14 лет, когда их вместе с отцом депортировали в концентрационные лагеря в Германию.

«Я потерял всю семью, отец был убит через три месяца после депортации. Так в возрасте 14 лет я остался один в аду концлагерей. Я прошёл через девять из них, пережил каторжные работы, пытки, голод и болезни», — написал он.

Селинжер рассказал, что пережил два марша смерти и в 17 лет оказался брошенным на гору трупов в лагере Терезиенштадт в Чехословакии, так как его посчитали мёртвым.

«Красная армия вошла в Прагу и в Терезиенштадт к 10 мая 1945 года. Военный врач, офицер Красной армии, осматривавший ту самую гору трупов, увидел, что я ещё дышу, возможно, я пошевелился. Он вытащил меня из-под груды тел и поместил в полевой военный госпиталь. Этот врач ухаживал за мной в течение нескольких недель и сделал всё, чтобы вернуть меня к жизни», — написал он.

По словам Селинджера, сейчас он является скульптором с мировым именем. Он создал ряд мемориальных комплексов, посвящённых жертвам холокоста и Второй мировой войны во Франции, Германии, Израиле и Люксембурге.

Автор письма отметил, что настоящее время готовятся несколько книг о нём. В этих книгах он хотел бы выразить свою признательность Красной армии, освободившей концлагерь Терезиенштадт.

«И я очень хотел бы иметь возможность отдать долг памяти врачу, который вернул меня к жизни, и назвать его имя в книгах. Я обращаюсь к вам, журналистам проекта #ПочтаПобеды, с просьбой попробовать найти его имя. Как мне сказали, только вы можете обращаться за необходимой информацией во все организации и инстанции», — попросил Селинджер.

Ранее в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо жительнице блокадного Ленинграда Зое Романенко.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.