В рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо жительнице блокадного Ленинграда

В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо жительнице блокадного Ленинграда Зое Романенко.

Его автор — Ханс Хельмут Хэндус.

«Со слезами на глазах я слушал истории, опубликованные в проекте #ПочтаПобеды, которые мне перевела на немецкий моя жена Галина Никулина-Хэндус. Сам я родился во Франкфурте-на-Майне», — сообщил он.

По словам автора письма, он не застал войну, но его дядя Херберт Эвальд делился рассказами о том непростом времени.

«В 1942 году его призвали по закону о мобилизации. Пошёл он на фронт не добровольцем. После двух лет на фронте его часть разгромили, и дядя оказался в плену. Об этом времени он не любил вспоминать, но всё время повторял, какие гостеприимные, приветливые и сердечные русские люди, с которыми ему довелось общаться. Отбыв наказание, он вернулся на родину, в Германию», — рассказал Хэндус.

Он отметил, что сам впервые увидел Россию несколько лет назад и путешествие поразило его воображение. Как добавил Хэндус, Санкт-Петербург, например, навсегда останется огромной драгоценностью в короне российских и мировых культурных сокровищ.

«Я низко склоняю голову перед подвигом ленинградцев, которые ценой своих жизней отстояли свой замечательный город — вечная им память», — говорится в письме.

Всем, кто пережил войну, Хэндус пожелал крепкого здоровья, чистого неба над головой и семейных радостей.

«Тем, кто погиб, — вечная память и вечное спасибо за их беспримерные подвиги. Дорогая Зоя Павловна, вам — особая сердечная благодарность за ваш подвиг, пожелания крепкого здоровья и всего самого доброго», — заключил он.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой может написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут ветеранам.