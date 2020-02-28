RT в рамках проекта #ПочтаПобеды представил историю Зои Павловны Романенко
Когда началась Великая Отечественная война, ей было 16 лет. Под Ленинградом Зоя Павловна пережила самую страшную зиму блокады.
Отец умер от голода у неё на руках. Следом за ним скончались мама и бабушка.
Зоя Павловна прошла курсы Красного Креста и стала медсестрой в военно-полевом госпитале. Победу она встретила в Германии.
Письма Зое Павловне можно отправлять по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.
Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.
В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.
С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.
Отправленные в редакцию телеканала письма передадут всем ветеранам.