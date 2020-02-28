RT в рамках проекта #ПочтаПобеды представил историю Зои Павловны Романенко

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В рамках проекта #ПочтаПобеды опубликована ещё одна история, её героиней стала жительница блокадного Ленинграда Зоя Павловна Романенко.

Когда началась Великая Отечественная война, ей было 16 лет. Под Ленинградом Зоя Павловна пережила самую страшную зиму блокады.

Отец умер от голода у неё на руках. Следом за ним скончались мама и бабушка.

Зоя Павловна прошла курсы Красного Креста и стала медсестрой в военно-полевом госпитале. Победу она встретила в Германии.

Письма Зое Павловне можно отправлять по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1.

Любые вопросы, а также видеообращения для ветеранов присылайте на pochtapobedy@rttv.ru.

В проекте #ПочтаПобеды собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, кто укрывал бежавших из концлагерей советских солдат.

С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письма ветеранам, их истории войн и побед будут рассказаны в течение следующих месяцев.

Отправленные в редакцию телеканала письма передадут всем ветеранам.

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