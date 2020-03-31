В Пензенской области введён режим самоизоляции

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление о введении в регионе режима полной самоизоляции с 31 марта.

Об этом сообщается на сайте администрации области.

«Обязать граждан с 31 марта соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов», — говорится в публикации.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.