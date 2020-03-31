Первый военный умер в США от последствий коронавируса

Короткая ссылка
В США от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончался первый американский военнослужащий, сообщили в Пентагоне.
Первый военный умер в США от последствий коронавируса
  • Reuters

Военнослужащий служил в Национальной гвардии США в Нью-Джерси.

Он был госпитализирован 21 марта после получения положительного теста на коронавирус и умер 28 марта.

«Известие об этой потере укрепляет нашу решимость ещё более тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнёрами для того, чтобы остановить распространение COVID-19», — приводятся слова министра обороны США Марка Эспера.

Он выразил соболезнование семье и близким военного, а также его коллегам и всей Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что COVID-19 диагностирован у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить