Первый военный умер в США от последствий коронавируса

В США от последствий заражения коронавирусной инфекцией скончался первый американский военнослужащий, сообщили в Пентагоне.

Военнослужащий служил в Национальной гвардии США в Нью-Джерси.

Он был госпитализирован 21 марта после получения положительного теста на коронавирус и умер 28 марта.

«Известие об этой потере укрепляет нашу решимость ещё более тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнёрами для того, чтобы остановить распространение COVID-19», — приводятся слова министра обороны США Марка Эспера.

Он выразил соболезнование семье и близким военного, а также его коллегам и всей Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что COVID-19 диагностирован у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.