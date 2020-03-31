Первый военный умер в США от последствий коронавируса
- Reuters
Военнослужащий служил в Национальной гвардии США в Нью-Джерси.
Он был госпитализирован 21 марта после получения положительного теста на коронавирус и умер 28 марта.
«Известие об этой потере укрепляет нашу решимость ещё более тесно сотрудничать с нашими межведомственными партнёрами для того, чтобы остановить распространение COVID-19», — приводятся слова министра обороны США Марка Эспера.
Он выразил соболезнование семье и близким военного, а также его коллегам и всей Национальной гвардии.
Ранее сообщалось, что COVID-19 диагностирован у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.