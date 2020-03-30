Житель Стамбула прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Турции

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Житель Стамбула прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в Турции.
Житель Стамбула прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Турции
  • Reuters

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он напомнил, что все мероприятия и спортивные игры были отменены, а школы — закрыты уже после первого заболевшего.

По словам мужчины, за покупками ходить можно, и недостатка товаров в магазинах нет.

Как считает житель Стамбула, пока принимается достаточно мер.

«Но полагаю, что многое ещё предстоит сделать. Эта ситуация определённо объединяет людей, и, возможно, заставляет их задуматься о пересмотре своего отношения к природе», — добавил он.

Ранее россиянка Мария Кучумова, проживающая в Каталонии, рассказала в беседе с Nation News о карантине в Испании.

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