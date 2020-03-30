В Москву из Египта эвакуировали более двух тысяч человек

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В Москву из египетских курортов Шарм-эш-Шейх и Хургада с 26 марта эвакуировали более двух тысяч граждан России и СНГ.
В Москву из Египта эвакуировали более двух тысяч человек
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства России в Каире Юсупа Абакарова.

Абакаров рассказал, что из Шарм-эш-Шейха 29 марта вылетел рейс авиакомпании «Белавиа» с 134 пассажирами, в том числе четырьмя младенцами. Из Хургады вылетели два рейса — на одном 189 человек, на втором — 151.

Дипломат сообщил, что в период с 26 марта из обоих городов эвакуирован 2001 человек.

Ранее стало известно, что в Россию с 20 по 27 марта вернулись 133 тыс. граждан.

Кроме того, сообщалось, что Россия направит в Египет ещё три самолёта для возвращения своих граждан.

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