В Москву из Египта эвакуировали более двух тысяч человек
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя консульского отдела посольства России в Каире Юсупа Абакарова.
Абакаров рассказал, что из Шарм-эш-Шейха 29 марта вылетел рейс авиакомпании «Белавиа» с 134 пассажирами, в том числе четырьмя младенцами. Из Хургады вылетели два рейса — на одном 189 человек, на втором — 151.
Дипломат сообщил, что в период с 26 марта из обоих городов эвакуирован 2001 человек.
Ранее стало известно, что в Россию с 20 по 27 марта вернулись 133 тыс. граждан.
Кроме того, сообщалось, что Россия направит в Египет ещё три самолёта для возвращения своих граждан.