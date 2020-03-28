Россия направит в Египет ещё три самолёта для возвращения россиян

Заведующий консульским отделом посольства России в Каире Юсуп Абакаров заявил, что российская сторона направит ещё три самолёта в Египет для возвращения оттуда россиян и граждан некоторых стран СНГ.

Как сообщает ТАСС, Абакаров отметил, что 29 марта ожидается вылет одного борта из Шарм-эш-Шейха и двух — из Хургады.

«Набирается ещё группа выезжающих, среди которых есть как не уехавшие до сих пор туристы, так и проживающие здесь постоянно россияне и жители соседних с Россией республик», — указал он.

Вместе с этим он добавил, что некоторые люди пытаются добраться в точки вылета из Каира и Александрии, чтобы попасть на данные рейсы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что желающим вернуться в Россию гражданам необходимо подать данные о себе в посольства до 14:00 29 марта.