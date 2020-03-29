В Италии за сутки 756 человек скончались от коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил телеканал Rai24 со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
По его словам, всего в стране зафиксировано 73 880 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3815 заражённых выявлено за последние 24 часа.
Отмечается, что за сутки выписаны 646 пациентов. Общее число выздоровевших составило 13 030.
Ранее российские военные вирусологи приступили к борьбе с коронавирусом в итальянской провинции Ломбардия.