В Италии за сутки 756 человек скончались от коронавируса

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В Италии число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 756. Общее число жертв болезни в стране достигло 10 779.
В Италии за сутки 756 человек скончались от коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщил телеканал Rai24 со ссылкой на главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

По его словам, всего в стране зафиксировано 73 880 случаев заражения коронавирусом, в том числе 3815 заражённых выявлено за последние 24 часа.

Отмечается, что за сутки выписаны 646 пациентов. Общее число выздоровевших составило 13 030.

Ранее российские военные вирусологи приступили к борьбе с коронавирусом в итальянской провинции Ломбардия.

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