Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо

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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в город Дейр-эль-Джамаль в провинции Алеппо. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что российские военнослужащие привезли 350 продуктовых наборов, в каждом пакете — мука, сахар, крупа, сгущённое молоко и чай.

Кроме того, для местных жителей привезли три тонны традиционных сирийских лепёшек, а также одеяла и пледы.

Как уточняется, в первую очередь помощь получили семьи погибших военных.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

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