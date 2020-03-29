Российские военные доставили гумпомощь в город в провинции Алеппо

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в город Дейр-эль-Джамаль в провинции Алеппо. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что российские военнослужащие привезли 350 продуктовых наборов, в каждом пакете — мука, сахар, крупа, сгущённое молоко и чай.

Кроме того, для местных жителей привезли три тонны традиционных сирийских лепёшек, а также одеяла и пледы.

Как уточняется, в первую очередь помощь получили семьи погибших военных.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина встретился в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.