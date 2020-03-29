Мадуро заявил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил в эфире телеканала VTV, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На этой неделе прибыли три борта, один — из России», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он сообщил, что «в ближайшие дни из России по указанию Владимира Путина прибудет военный самолет с оборудованием».

«Президент Путин через посла страны направил мне вчера вечером сообщение, в котором заверил в стратегической интегральной поддержке во всех областях», — добавил президент.

27 марта официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия продолжит оказывать помощь Венесуэле, в том числе по борьбе с COVID-19, уже доставлена первая партия тест-систем для диагностики нового заболевания.

Ранее группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, направила обращение Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом потребовать отмены односторонних санкций, которые препятствуют усилиям государств по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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