В Италии за сутки от коронавируса умерли 889 человек

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За сутки в Италии 889 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв превысило 10 тыс.
В Италии за сутки от коронавируса умерли 889 человек
  • Reuters

Об этом РИА Новости рассказало со ссылкой на заявление главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Также он отметил, что за сутки вирус выявили у 3651 человека, число инфицированных возросло до 70 065.

За это же время выздоровели 1434 пациента, теперь их число достигло 12 384.

Ранее российские военные специалисты приступили к борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинских учреждениях итальянской провинции Ломбардия.




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