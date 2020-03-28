Число заразившихся COVID-19 в Швейцарии превысило 13 тысяч

В Федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарии заявили, что число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране достигло 13 213.

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Об этом сообщает Федеральное управление здравоохранения Швейцарии. Уточняется, что умерли из-за вируса 235 человек. Ранее стало известно, что президент Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан сдал положительный тест на коронавирус.