Число заразившихся COVID-19 в Швейцарии превысило 13 тысяч
В Федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарии заявили, что число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране достигло 13 213.
- © MANUEL GEISSER via www.imago-images.de
- globallookpress.com
Об этом сообщает Федеральное управление здравоохранения Швейцарии.
Уточняется, что умерли из-за вируса 235 человек.
Ранее стало известно, что президент Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан сдал положительный тест на коронавирус.
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